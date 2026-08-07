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Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»

Звездный форвард «Филадельфии» Джейлен Браун дал понять, что его не волнуют индивидуальные успехи. «Понятно, что другие люди могут быть сосредоточены на набранных очках или чем-то еще.

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