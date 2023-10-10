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Русская весна

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  • Иван
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Выросло число россиян, погибших в Израиле в результате атак ХАМАС

Выросло число россиян, погибших в Израиле в результате атак ХАМАС

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что число россиян, погибших в стране в результате атак ХАМАС, выросло до двух.

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