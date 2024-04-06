Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности после прорыва дамбы в Орске

В Оренбургской области прокуратура направила в следственные органы постановление для возбуждения уголовного дела о халатности, а также о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по факту прорыва дамбы в Орске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии