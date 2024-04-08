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Православное празднование 9 апреля в честь Матрены Настовицы предполагает соблюдение важных традиций и обрядов

Православное празднование 9 апреля в честь Матрены Настовицы предполагает соблюдение важных традиций и обрядов

Православное празднование 9 апреля в честь Матрены Настовицы предполагает соблюдение важных традиций и обрядов Юлия Скворцова9 апреля — особенная дата для верующих, ведь в этот день они почитают память святой Матроны Солунской.

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