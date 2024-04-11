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Кухня и дом

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Заварите чай в микроволновой печи и не забудьте посолить.

Заварите чай в микроволновой печи и не забудьте посолить.

﻿﻿The Daily Mail недавно опубликовала рекомендации по приготовлению идеальной чашки чая. Необычно то, что автор — учёный и не только рассказывает о личном опыте, но и научно продемонстрировал метод заваривания.

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