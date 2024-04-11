Заварите чай в микроволновой печи и не забудьте посолить.

The Daily Mail недавно опубликовала рекомендации по приготовлению идеальной чашки чая. Необычно то, что автор — учёный и не только рассказывает о личном опыте, но и научно продемонстрировал метод заваривания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии