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Россиянам напомнили о нормах оплаты сверхурочных работ

Россиянам напомнили о нормах оплаты сверхурочных работ

Депутат Бессараб: Сверхурочные часы работников должны быть оплачены Сверхурочные работы сотрудников должны оплачиваться: первые два часа не менее чем в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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