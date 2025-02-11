Россиянам напомнили о нормах оплаты сверхурочных работ

Депутат Бессараб: Сверхурочные часы работников должны быть оплачены Сверхурочные работы сотрудников должны оплачиваться: первые два часа не менее чем в полуторном размере, а последующие — не менее чем в двойном, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.