Завтра в Архангельских Гостиных дворах откроется новая экспозиция

Новый раздел постоянной исторической экспозиции посвящён истории Архангельска в период XIX - начала XX векаТоржественное открытие экспозиции, приуроченной к 440-летию столицы Поморья, состоится 20 сентября в 17:00.
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