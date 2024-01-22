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Позитив для оптимистов

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Der Spiegel: «сценарий ужасов» — в Берлине готовятся к возвращению Трампа

Der Spiegel: «сценарий ужасов» — в Берлине готовятся к возвращению Трампа

В МИД ФРГ создан специальный штаб, который должен оценить последствия переизбрания Трампа для Германии.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Так жалко эту ручную собачку - Европу... Вот оборвется ее поводок - и куда ей бежать?
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