Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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«Союз женщин России» поблагодарил жительниц Смоленщины за волонтёрство для СВО

«Союз женщин России» поблагодарил жительниц Смоленщины за волонтёрство для СВО

Награждение активисток организации «Ваш тыл 67» состоялось в Смоленске «Союз женщин России» поблагодарил жительниц Смоленской области из региональной волонтёрской организации «Ваш тыл 67», оказывающих содействие участникам специальной военной операции.

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