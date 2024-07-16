«Союз женщин России» поблагодарил жительниц Смоленщины за волонтёрство для СВО

Награждение активисток организации «Ваш тыл 67» состоялось в Смоленске «Союз женщин России» поблагодарил жительниц Смоленской области из региональной волонтёрской организации «Ваш тыл 67», оказывающих содействие участникам специальной военной операции.
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