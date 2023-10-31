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Что объединяет Пашиняна и Алиева? Затулин выдал неоспоримый факт

Что объединяет Пашиняна и Алиева? Затулин выдал неоспоримый факт

Депутат Константин Затулин считает, что Армению и Азербайджан в настоящий момент объединяет не только карабахская трагедия, но и стремление вытолкнуть Россию из регионаРусский депутат Константин Затулин считает, что даже после капитуляции Нагорного Карабаха Азербайджан не смог удовлетворить все свои амбиции.

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