Что объединяет Пашиняна и Алиева? Затулин выдал неоспоримый факт

Депутат Константин Затулин считает, что Армению и Азербайджан в настоящий момент объединяет не только карабахская трагедия, но и стремление вытолкнуть Россию из регионаРусский депутат Константин Затулин считает, что даже после капитуляции Нагорного Карабаха Азербайджан не смог удовлетворить все свои амбиции.