Россияне стали чаще ходить на концерты парами несмотря на дорогие билеты

В 2026 году в России стали дорожать билеты на летние офлайн-развлечения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Коломенская, генеральный директор сервиса Ticketscloud.
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