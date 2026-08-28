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Газета.ру

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Россияне стали чаще ходить на концерты парами несмотря на дорогие билеты

Россияне стали чаще ходить на концерты парами несмотря на дорогие билеты

В 2026 году в России стали дорожать билеты на летние офлайн-развлечения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Коломенская, генеральный директор сервиса Ticketscloud.

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