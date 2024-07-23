Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил завод «Дальэнергомаш» в Хабаровске. Он побывал на участке сборки редукторов для турбин и компрессоров и участке станков с числовым программным управлением, используемых для изготовления турбинных лопаток, диафрагм компрессорных машин.