Стабильная стратегичность

Стабильная стратегичностьОткуда есть пошла…Словосочетание «стратегическая стабильность» (СС) зачастую выводится из разных источников, по причине чего наполняется совсем разным содержанием.
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