В Рязани откроется выставка к 110-летию Константина Симонова

Выставка пройдет в городе, где Константин Симонов провел свое детство и юность. 16 мая в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ) откроется выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения известного советского писателя Константина Симонова (1915–1979).
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