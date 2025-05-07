В Рязани откроется выставка к 110-летию Константина Симонова

Выставка пройдет в городе, где Константин Симонов провел свое детство и юность. 16 мая в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ) откроется выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения известного советского писателя Константина Симонова (1915–1979).