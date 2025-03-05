Новосибирский депутат Госдумы призвал к реформе кредитной политики в России

В Новосибирске стартовал сбор подписей за снижение ключевой ставки Центробанка.Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко организовал в Новосибирске акцию по сбору подписей за реформу кредитной политики страны.
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