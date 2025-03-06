Мерц настроен на ослабление долгового тормоза

У немецких консерваторов полностью изменилось отношение к заимствованиямdpa читайте на monocle.ruУ немецких консерваторов полностью изменилось отношение к заимствованиямДва немецких канцлера, «новый» - Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (CDU), победившего на недавних выборах в бундестаг, и «старый» - Олаф Шольц, социал-демократы (SPD) которого несмотря на поражение на выборах, скорее всего, станут партнерами консерваторов в правящей коалиции, похоже, договорились о том, где найти сотни миллиардов евро, необходимые для финансирования модернизации бундесвера и инфраструктурных проектов.