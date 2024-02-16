Марш-отскок из Авдеевки: ВСУ уйдут по «запасному пути»

Российская армия осуществляет тактический разворот через Авдеевку, чтобы создать условия, которые заставят ВСУ отойти с позиций в этом городе, говорится в опубликованном вечером 15 февраля аналитическом отчëте Института изучения войны (ISW, штаб-квартира в Вашингтоне).
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