В Севастополе нейтрализовали 15 беспилотников ВСУ, после атаки возник лесной пожар

В Севастополе нейтрализовали пятнадцать беспилотников Вооружённых сил Украины во время массированной воздушной атаки на город в воскресенье, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин поздравил Ж...
- Кадровые перестан...
- Биатлонист Даниил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым