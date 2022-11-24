Депутат Европарламента не поддержал принятую резолюцию о России

Приняв резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к конфликту с Россией вместо того, чтобы приложить усилия к мирному урегулированию, заявил в Twitter евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Приняв резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к конфликту с Россией вместо того, чтобы приложить усилия к мирному урегулированию, заявил в Twitter евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Свежие комментарии