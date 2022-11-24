Аргументы и Факты

48 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ульмасов
    в мире знают Сталинград, а то что он ранее был Царицыном, знаем только мы, местные жителиВ ГД призвали пос...
  • Buster
    Царицын  !!! Вот его настоящее имя !!!В ГД призвали пос...
  • Валентин Щербаков
    Вот уж проклятое гейропейское руководство, куда не плюнь, то попадёшь или в наглоскунского гея короля Карла 111 с его...Во Франции рассле...

Депутат Европарламента не поддержал принятую резолюцию о России

Депутат Европарламента не поддержал принятую резолюцию о России

Приняв резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма», Европарламент подталкивает Европу к конфликту с Россией вместо того, чтобы приложить усилия к мирному урегулированию, заявил в Twitter евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх