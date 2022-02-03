Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Соловьев
    вопрос в том какая задача и какая цена, и кол-во тоже важно. грубо говоря когда малозаметная дешевая хрень способна м...Автономные дроны ...
  • Владимир Eвтушенко
    Ни  один  дрон  не заменит  лётчика.Автономные дроны ...
  • Михаил
    Мусульманская республика уже совершенно не та ...со времён Бастилии.Во Франции начали...

Из-за дефицита чипов сроки ожидания Apple iPad достигают двух месяцев

Из-за дефицита чипов сроки ожидания Apple iPad достигают двух месяцев

Падение выручки от реализации планшетов iPad в минувшем квартале на 14 % представители Apple как раз объяснили влиянием дефицита комплектующих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх