Российской экономике предсказали форс-мажоры

Если избранный президент США Дональд Трамп выполнит все предвыборные обещания, то в некоторых странах-покупателях российских энергоносителей может снизиться промышленное производство, а значит и объемы поставок туда нефтепродуктов — упадут.
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