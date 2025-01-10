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Российской экономике предсказали форс-мажоры

Российской экономике предсказали форс-мажоры

Если избранный президент США Дональд Трамп выполнит все предвыборные обещания, то в некоторых странах-покупателях российских энергоносителей может снизиться промышленное производство, а значит и объемы поставок туда нефтепродуктов — упадут.

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