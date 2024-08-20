Псковские таможенники задержали латыша с незадекларированным звуковым оборудованием

В отношении гражданина возбудили административное дело На границе России и Эстонии, на таможенном посту МАПП Шумилкино, таможенники Пскова обнаружили, что пассажир из Латвии вез с собой в автобусе незадекларированное новейшее аудиооборудование весом свыше 18 кг.