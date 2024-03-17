Бельский: «Поздравляю Владимира Владимировича с уже очевидной и убедительной победой»

В Санкт-Петербурге подошли к концу три дня голосования на выборах президента РФ. Однако, хоть и все голоса не подсчитаны, но спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравляет с победой действующего главу государства Владимира Путина.