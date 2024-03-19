Собянин: В этом году в Москве пройдет четыре акции «День без турникетов»

Более 430 тыс. человек посетили дни без турникетов с 2012 года Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об акциях «День без турникетов», которые будут проходить в столице в текущем году.
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