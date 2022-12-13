Подготовиться к сражениям: бойцы поразили мишени из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17 в Приморье

Министерство обороны РФ публикует кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). На заснеженном полигоне в Приморском крае бойцы ведут активную подготовку, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17.
Министерство обороны РФ публикует кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). На заснеженном полигоне в Приморском крае бойцы ведут активную подготовку, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17.
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