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Подготовиться к сражениям: бойцы поразили мишени из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17 в Приморье

Подготовиться к сражениям: бойцы поразили мишени из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17 в Приморье

Министерство обороны РФ публикует кадры тренировки военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). На заснеженном полигоне в Приморском крае бойцы ведут активную подготовку, оттачивают мастерство стрельбы из пулеметов ПКМ и гранатометов АГС-17.

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