Владимир Панков станет художественным руководителем театра «Ленком»

В настоящее время Владимир Панков является художественным руководителем театра Художественным руководителем Московского академического театра «Ленком Марка Захарова» станет заслуженный работник искусств России Владимир Панков.
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