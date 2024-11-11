Россия может единовременно нанести по Украине удар 400 ракетами

Российская Федерация накопила внушительный запас дальнобойных ракет для удара по Украине. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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