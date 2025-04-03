Масонские ложи в Советском Союзе

Казалось бы, какое отношение масонство имеет к Советскому Союзу, где пропагандировалось, что религия – это опиум для народа, а всяческую мистику и оккультизм именовали словом «мракобесие»? Тем не менее, даже в советскую эпоху в России функционировали тайные оккультные организации.