Масонские ложи в Советском Союзе

Казалось бы, какое отношение масонство имеет к Советскому Союзу, где пропагандировалось, что религия – это опиум для народа, а всяческую мистику и оккультизм именовали словом «мракобесие»? Тем не менее, даже в советскую эпоху в России функционировали тайные оккультные организации.
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