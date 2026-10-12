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Вот чем хороши электровелосипеды с мотором Bosch: вышла новая бесплатная прошивка eBike Flow, она позволяет настраивать пробуксовку заднего колеса

Вот чем хороши электровелосипеды с мотором Bosch: вышла новая бесплатная прошивка eBike Flow, она позволяет настраивать пробуксовку заднего колеса

Bosch реализовала в ПО несколько новых функций Не все производители моторов для электровелосипедов выпускают прошивки для своих решений, но Bosch как раз относится к тем, кто обновляет ПО.

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