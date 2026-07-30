Проклятие правого фланга: как контратаки ВСУ сорвали блицкриг под Ореховом В зоне ответственности 5-й ОА группировки «Восток» идёт подготовка к выходу на окраины Орехова.
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Проклятие правого фланга: как контратаки ВСУ сорвали блицкриг под Ореховом В зоне ответственности 5-й ОА группировки «Восток» идёт подготовка к выходу на окраины Орехова.
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