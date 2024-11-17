Китайский автоконцерн FAW ищет партнёров для завода в России

Китайский автоконцерн FAW ищет партнёров для создания завода на территории России.Концерн изучает возможность создания собственного предприятия по сбору автомобилей в Поволжье, заявил на форуме «Ростки» в Казани гендиректор подразделения FAW в России и Восточной Европе Ли Юнцзюнь.