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Китайский автоконцерн FAW ищет партнёров для завода в России

Китайский автоконцерн FAW ищет партнёров для завода в России

Китайский автоконцерн FAW ищет партнёров для создания завода на территории России.Концерн изучает возможность создания собственного предприятия по сбору автомобилей в Поволжье, заявил на форуме «Ростки» в Казани гендиректор подразделения FAW в России и Восточной Европе Ли Юнцзюнь.

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