Зеленский не смог убедить союзников разрешить удары вглубь РФ

Владимир Зеленский не смог убедить страны запада снять ограничения на удары вглубь России.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> Владимир Зеленский не смог убедить страны запада снять ограничения на удары вглубь России.
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