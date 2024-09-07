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Зеленский не смог убедить союзников разрешить удары вглубь РФ

Зеленский не смог убедить союзников разрешить удары вглубь РФ

Владимир Зеленский не смог убедить страны запада снять ограничения на удары вглубь России.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> Владимир Зеленский не смог убедить страны запада снять ограничения на удары вглубь России.

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