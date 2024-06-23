Запрет диаспор, депортация за правонарушения: читатели предлагают жёсткие меры по миграции

Наш канал "Хакнем" стал местом концентрации идей и предложений для миграционной политики России. Приведём для примера один из комментариев с предложением по вопросу миграции, оставленный нашим читателем к статье "Почему с мигрантами столько проблем? Наконец-то нам назвали причину" Комментарий читателя: «Чтобы остановить наплыв мигрантов, нужно запретить ввозить семьи, ввести разрешение на работу (трудовую визу), по окончании которой мигрант должен уехать на родину.