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Хакнем

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Свежие комментарии

  • Валерий Козьменко
    Гнать этих тварей отсюдова вместе с семьямиЗапрет диаспор, д...
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    Не обходимо знать "мудрости"... народов Иудейского и мусульманского...  А это: - Крепость, которую не может взять ЛЕВ...Запрет диаспор, д...

Запрет диаспор, депортация за правонарушения: читатели предлагают жёсткие меры по миграции

Запрет диаспор, депортация за правонарушения: читатели предлагают жёсткие меры по миграции

Наш канал "Хакнем" стал местом концентрации идей и предложений для миграционной политики России. Приведём для примера один из комментариев с предложением по вопросу миграции, оставленный нашим читателем к статье "Почему с мигрантами столько проблем? Наконец-то нам назвали причину" Комментарий читателя: «Чтобы остановить наплыв мигрантов, нужно запретить ввозить семьи, ввести разрешение на работу (трудовую визу), по окончании которой мигрант должен уехать на родину.

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Комментарии
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Б
Боцман
У России власть народная но за народ решит другие в ГД. Не избранные народом депутаты.
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10 час.
Алексей Тан
Не обходимо знать &quot;мудрости&quot;... народов Иудейского и мусульманского...  А это: - Крепость, которую не может взять ЛЕВ... берёт Осёл... с мешком золота на спине.... И Будь мудр, как ЗМЕЯ!.... Вот мы и видим постоянно, подкупы (коррупция)... и постоянные удары в СПИНУ!!.
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8 час.
Валерий Козьменко
Гнать этих тварей отсюдова вместе с семьями
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1 час.

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