Живая Кубань

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Раков ждут споры с коллегами, а Стрельцам звезды сулят романтическое увлечение

Раков ждут споры с коллегами, а Стрельцам звезды сулят романтическое увлечение

Раков ждут споры с коллегами, а Стрельцам звезды сулят романтическое увлечениеОвен Этот день не очень подходит для работы, особенно – требующей энтузиазма и усердия: деловая активность снижена, порой вам лень не то что действовать, а даже думать.

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