Шестилетний ребенок на ватрушке врезался в автомобиль в карельском поселке

Инцидент произошел 3 января в поселке Ледмозеро Муезерского района. Как рассказали в ГИБДД республики, 3 января в 13:30 в поселке Ледмозеро шестилетний мальчик, спускаясь на ватрушке с горки, выехал на проезжую часть.
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