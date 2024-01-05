Шестилетний ребенок на ватрушке врезался в автомобиль в карельском поселке

Инцидент произошел 3 января в поселке Ледмозеро Муезерского района. Как рассказали в ГИБДД республики, 3 января в 13:30 в поселке Ледмозеро шестилетний мальчик, спускаясь на ватрушке с горки, выехал на проезжую часть.