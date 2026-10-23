📹❗️30-мм зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" всё более активно используется для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на фронтах украинского конфликта.
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