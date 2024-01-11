Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    А откуда в посёлке вообще появились таджики, там что так много промышленных предприятий что работать некому стало, и ...Депутат Хинштейн ...
  • holms sherlok
    хозяин сказал до последнего хохла, власть (зеля) взяла под козырек "ЕСТЬ"....Зеленский: Украин...
  • Meerflieger
    "...В православном календаре 14 января отмечается праздник Обрезания Господня.  Он связан с церемонией, проведенной н...Обрезание Господн...

Не будем платить дань Кишиневу! Жители Приднестровья вышли на митинг против дополнительных пошлин

Не будем платить дань Кишиневу! Жители Приднестровья вышли на митинг против дополнительных пошлин

Общественные организации Приднестровья вышли на митинг против произвола молдавских властей.В Приднестровье просят мировую общественность обратить внимание на грубое нарушение властями Молдавии основных гражданских прав и свобод, а также способствовать прекращению Кишиневом экономического и гуманитарного давления на Приднестровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх