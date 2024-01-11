Не будем платить дань Кишиневу! Жители Приднестровья вышли на митинг против дополнительных пошлин

Общественные организации Приднестровья вышли на митинг против произвола молдавских властей.В Приднестровье просят мировую общественность обратить внимание на грубое нарушение властями Молдавии основных гражданских прав и свобод, а также способствовать прекращению Кишиневом экономического и гуманитарного давления на Приднестровье.
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