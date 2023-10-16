НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

117 подписчиков

Владимир Путин: «Важно, что спортивное взаимодействие России и Китая лишено всяческой не только политической, но и экономической конъюнктуры»

Об этом президент РФ высказался в интервью Медиакорпорации Китая. «Важно, что в Китае выстроена работа на хорошем профессиональном уровне в сфере спорта высоких достижений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх