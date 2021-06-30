Infozoid.ru

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Интересно, а медсестра показала только "магнитные свойства вакцины" или ещё кое-что, о чём говорить вслух как-то непр...Медсестра из США ...
  • Rustam Kuchkarov
    Не фартануло копам оттянуться, облом, не туда сунулись, барыги, суки, не ту инфу скинули.«Напала не на ту ...
  • галина
    Наш Буран быллучше Шатла и поэтому эту программу закрыли. Предатели.Полиция шла по пя...

Ученые создали нейросеть, реагирующую как живой мозг

Ученые создали нейросеть, реагирующую как живой мозг

Ученые из Сиднейского университета и Японского национального института материаловедения (NIMS) обнаружили, что искусственная сеть нанопроволок может быть настроена так, чтобы при электрическом стимулировании реагировать аналогично живому мозгу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх