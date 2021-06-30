Ученые создали нейросеть, реагирующую как живой мозг

Ученые из Сиднейского университета и Японского национального института материаловедения (NIMS) обнаружили, что искусственная сеть нанопроволок может быть настроена так, чтобы при электрическом стимулировании реагировать аналогично живому мозгу.
Ученые из Сиднейского университета и Японского национального института материаловедения (NIMS) обнаружили, что искусственная сеть нанопроволок может быть настроена так, чтобы при электрическом стимулировании реагировать аналогично живому мозгу.
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