Политолог назвал главную проблему отношений Польши и Белоруссии

Главная проблема польско-белорусских отношений заключается в самом подходе польских властей, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог, историк Олег Неменский в комментарии ИА Красная Весна.
Главная проблема польско-белорусских отношений заключается в самом подходе польских властей, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог, историк Олег Неменский в комментарии ИА Красная Весна.
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