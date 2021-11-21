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Политолог назвал главную проблему отношений Польши и Белоруссии

Политолог назвал главную проблему отношений Польши и Белоруссии

Главная проблема польско-белорусских отношений заключается в самом подходе польских властей, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог, историк Олег Неменский в комментарии ИА Красная Весна.

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