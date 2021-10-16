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Вице-премьер РФ рассказал о встречах с высокими чиновниками США

Вице-премьер РФ рассказал о встречах с высокими чиновниками США

Встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном провел заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук 15 октября, сообщил он на пресс-конференции.

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