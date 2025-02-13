Порошенко* грозит арест: Зеленский зачищает политическое поле перед возможными выборами

СНБО Украины ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко*. Сообщается, что в отношении политика уже возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, а возле его дома дежурят силовики, которые имеют приказ задержать бизнесмена, как только он появится.