Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Дмитрий Бивол: «Опасения насчет судейства? Если я останусь доволен боем с Рамиресом, я точно выиграю»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался относительно боя с Хильберто Рамиресом, который состоится 5 ноября в Абу-Даби.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх