Хозяйственные постройки горели под Петрозаводском

В понедельник два похожих пожара произошли в Прионежье В понедельник в 18 часов 34 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в поселке Ладва горит хозяйственная постройка.
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