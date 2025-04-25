Снаряды «Китолов» в производстве и в Спецоперации

Российская промышленность наращивает производство управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М». Изделия этого типа активно используются в рамках Спецоперации и вносят свой вклад в демилитаризацию противника.
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