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Снаряды «Китолов» в производстве и в Спецоперации

Снаряды «Китолов» в производстве и в Спецоперации

Российская промышленность наращивает производство управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М». Изделия этого типа активно используются в рамках Спецоперации и вносят свой вклад в демилитаризацию противника.

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