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Курские новости

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Курянину выписали штраф за дебош в подъезде

Курянину выписали штраф за дебош в подъезде

За хулиганский поступок в общественном месте курянина наказали штрафом в 500 рублей. Постановление об административном правонарушении вынес Льговский районный, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

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