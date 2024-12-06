Курянину выписали штраф за дебош в подъезде

За хулиганский поступок в общественном месте курянина наказали штрафом в 500 рублей. Постановление об административном правонарушении вынес Льговский районный, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
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