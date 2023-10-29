Российские военнослужащие отразили четыре атаки ВСУ на южнодонецком направлении

РИА Новости/Станислав Красильников Подразделения российской группировки войск "Восток" совместно с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, заявили в Минобороны.
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