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Золото в синхронном плавании, успешная карьера на ТВ, но распад семьи. Слабое звено Марии Киселевой

Золото в синхронном плавании, успешная карьера на ТВ, но распад семьи. Слабое звено Марии Киселевой

Трехкратная олимпийская чемпионка круто изменила жизнь, когда завершила спортивную карьеру и приняла приглашение работать на телевидении.

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