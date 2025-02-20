Rockstar уточнила, что будет поддерживать старую версию GTA 5 на ПК вместе с улучше...

Rockstar уточнила, что будет поддерживать старую версию GTA 5 на ПК вместе с улучшеннойВ сообщении на новостной ленте Rockstar Games объявили, что 4 марта они обновят версию GTA 5 для ПК, чтобы добавить функции, которые ранее были доступны только в версиях для консолей.