Rockstar уточнила, что будет поддерживать старую версию GTA 5 на ПК вместе с улучше...

Rockstar уточнила, что будет поддерживать старую версию GTA 5 на ПК вместе с улучшеннойВ сообщении на новостной ленте Rockstar Games объявили, что 4 марта они обновят версию GTA 5 для ПК, чтобы добавить функции, которые ранее были доступны только в версиях для консолей.
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