Как бы выглядел Нью-Йорк, будь он российским городом?

Что если спросить у нейросети: “Как бы выглядел Нью-Йорк, если бы он был российским городом?” Звучит любопытно, правда? Давайте вместе пофантазируем и немного озадачим Искусственный Интеллект такими необычными запросами.
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