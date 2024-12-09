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На руинах Страны Советов

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Как бы выглядел Нью-Йорк, будь он российским городом?

Как бы выглядел Нью-Йорк, будь он российским городом?

Что если спросить у нейросети: “Как бы выглядел Нью-Йорк, если бы он был российским городом?” Звучит любопытно, правда? Давайте вместе пофантазируем и немного озадачим Искусственный Интеллект такими необычными запросами.

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Ингерман Ланская
хрень какая-то...
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